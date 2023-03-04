CHP'den açıklama: İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’ya yaptığı eleştiriler üzerine çıkan cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Meral Akşener’in, cumhurbaşkanı adayı olarak isimlerini söylediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş için CHP’den açıklama yapıldı.

CHP: AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini dün yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ifade eden Yavaş ve İmamoğlu’nun, Akşener ile görüşeceği belirtildi.

CHP’den yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.”

Kaynak: Gerçek Gündem