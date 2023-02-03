Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 28 gözaltı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı 'ihaleye fesat karıştırma iddiasına' ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

İKİ DOSYA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesi'ne büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.