Son Dakika: CHP heyeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, CHP heyetinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşeceği açıklandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edecek.

Görüşmenin detayıyla ilgili saat 15:00'te açıklama yapılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına değindi. İmamoğlu davasına bakan hakimin ceza vermeye yanaşmaması üzerine sürüldüğünü ve konuyla ilgili haberleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyi gösteriyor ve hakime kim söyledi 'biz istinafı da ayarladık' diye.

Sarayın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin değil, sarayın kararıdır."