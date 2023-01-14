Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği ‘seçim kampı’ çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" dedi.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Seçim tarihi hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan Bahçeli, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler" dedi.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

Altılı Masayı hedef alan Bahçeli, "6'lı masanın 10 toplantı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem