Asgari Ücret Toplantısına Dakikalar Kaldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesaj! 'En iyi Seviye...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Asgari ücrete ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız” dedi.

"SURİYE AYDINLIK GÜNLERE KAVUŞTU"

Toplantıda Suriye'deki son durumu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Suriye mesajı daha verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı. İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizler aracılığıyla yurt içinde ve dışında kutlu davanın başarısı için mücadele eden her bir kardeşime selamlarımı gönderiyorum, her birine kalpten teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

“SURİYE'DE MUTLU GELECEĞE GİDEN KAPI AÇILDI”

İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

“ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIKTA BULUNDUK”

Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik.

“BİR KEZ DAHA BÖLÜNMESİNE İZİN VEREMEYİZ”

Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.

Biz herkes için güvenlik, herkes için barış ve refah istiyoruz. Kardeş Suriye halkının bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizdeki Suriyelilerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi gittikleri yerde de yanlarında olacağız. CHP'nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın Türkiye'nin ve Türk milletinin insanlığa örnek misafirperverliğine karşı olan 3-5 vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine müsaade etmeyiz.

“SİYASET KENDİ KENDİNİ KANDIRMAK DEĞİL”

Son dönemde teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız yerlere baktığımızda bu tespitin doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde alacağız. Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştiri yapılacağı hale getirmeliyiz. Siyaset kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Ardından bunların çözüm yoluna giderek milletimizin gönlünde tahkime gideceğiz.

“REFAH KAYBINI DURDURACAĞIZ”

Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız.

Kaynak: AA