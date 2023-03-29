Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'daki "en çok 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapılır" maddesine rağmen aday ilan edilmesine itirazlar yükseliyor.

Anayasa tartışmaları ve Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Bozdağ, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması Anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir Anayasal ya da kanuni engel yoktur." dedi.

14 MAYIS 2023’TE YAPILACAK SEÇİMDE CUMHURBAŞKANIMIZ SN.RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI ANAYASAL HAKKIDIR.



CUMHURBAŞKANIMIZ SN.R.TAYYİP ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASININ ÖNÜNDE HİÇBİR ANAYASAL YA DA KANUNİ ENGEL YOKTUR. pic.twitter.com/6n2ETKsAEy — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 29, 2023

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