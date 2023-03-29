Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

Anayasa tartışmaları ve Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel bulunmamaktadır." dedi. 

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'daki "en çok 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapılır" maddesine rağmen aday ilan edilmesine itirazlar yükseliyor.

Anayasa tartışmaları ve Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. 

Bozdağ, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması Anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir Anayasal ya da kanuni engel yoktur." dedi. 

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