Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
2023 seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti. Peş peşe sonuç açıklayan şirketler, seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak için birbirleriyle yarışmaya başladı. Son olarak Aksoy Araştırma, son anketin sonuçlarını paylaştı.
14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları devam ediyor. Peş peşe anket açıklayan şirketler, en yakın sonucu tahmin etmeye çalışıyor.
Son olarak Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü 2023 Yılı 12. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
1537 kişiyle yapılan ankette seçmene "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Seçmenin yanıtlarına göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 31,9