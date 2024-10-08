Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alır?

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin puanı 32.6 oldu ve ilk sırada yer aldı. CHP'yi 30.5 puan ile AKP takip etti. MHP'nin puanı 9.9 olarak ölçüldü. DEM Parti'nin puanının ise 8.3 olduğu görüldü.