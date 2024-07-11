Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...'

Gazeteci Ertuğrul Özkök, T24'te yer alan yazısında, Panorama Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Panorama şirketinin 7-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 bin 160 denek üzerinde yaptığı araştırmaya göre bugün seçim yapılsa partilerin alacağı oy oranları şöyle oldu:

Birinci parti: CHP yüzde 35

İkinci parti: AKP yüzde 32.1

Üçüncü parti: DEM yüzde 9

Dördüncü parti: MHP yüzde 7.1

Beşinci parti: Yeniden Refah yüzde 6

Altıncı parti: Zafer Partisi yüzde 3.6

Yedinci parti: İYİ Parti yüzde 2.7

Sekizinci parti: İşçi Partisi yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 3.2

31 MART SONUCU KALICILAŞIYOR

"31 Mart seçiminde oluşan tablo aynen devam ediyor mu? Yani CHP’nin birinci parti konumunda, AKP’nin ikinci konumda olması durumu, üçüncü ayın sonunda değişti mi, değişmedi mi?" sorusunu yanıtlayan Özkök, "Haziran ayı anketinin özel önemi işte burada kendini gösteriyor. Panaroma Genel Müdürü Hatem Efe bu sorunun cevabını vermiş. Sadece o sorunun değil, aklınıza gelmemiş veya telaffuz etmeye çekindiğiniz daha başka soruların da cevabını vermiş. Raporundan aynen aktarıyorum..." diyerek şunları yazdı:

31 Mart sonucu kalıcılaşıyor: "31 Mart’ın yol açtığı siyasal eksen, üç ayın sonunda büyük ölçüde şekillenmiş görünüyor."

CHP birinci partiliğini tescilledi: "Siyası partilerin oy oranı belli bir banda oturdu. CHP 31 Mart’ta yükseldiği birinci parti konumunu üç ay üst üste koruyarak tescillemiş durumda. AKP 2-3 puan farkla CHP’nin arkasında yer alıyor."

AKP yeniden birinci olabilir mi: "Aradaki farkın düşüklüğü nedeniyle AKP’nin yeniden birinci parti haline gelmesi şaşırtıcı olmaz. Ancak her halükarda AKP’nin açık ara üstünlüğü ile geçen 22 yıllık dönemin artık geride kaldığını varsaymak mümkün."

Önümüzdeki dönem ne olacak: "Önümüzdeki süreçte birinciliğin AKP ile CHP arasında el değiştireceği bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor."

Erdoğan ve Cumhur İttifakı hegemonyası bitiyor: "Bunun iki yansıması, Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın siyasal hegemonya tekelinin zayıflaması olacaktır. "

Muhalefet, iktidarın çizdiği meşruiyet sınırını aşacak: "Muhalefetin iktidar tarafından çizilen siyasal meşruiyet sınırlarının dışına çıkmaktan tedirginlik duyduğu dönem geride kalmış görünüyor. Bunun ilk sonuçlarını Gezi ve Sinan Ateş davalarında göreceğiz."

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