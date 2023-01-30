Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı

ORC Araştırma şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Altılı Masa yüzde 48,7 oy oranı ulaşırken AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 37,3'de kaldı.

anket 2023 seçim
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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı - Resim: 1

ORC Araştırma 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde, 45 ilde 4 bin 580 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını paylaştı. 

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı - Resim: 2

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada ittifaklar arası fark dikkati çekti.

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı - Resim: 3

Ayın ilk seçim anketinde listeye giremeyen Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin atak yaptığı görüldü.

Partilere göre oy oranları şöyle oldu:

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Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı - Resim: 4

AKP: Yüzde 30,2

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