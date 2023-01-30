Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı
ORC Araştırma şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Altılı Masa yüzde 48,7 oy oranı ulaşırken AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 37,3'de kaldı.
ORC Araştırma 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde, 45 ilde 4 bin 580 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
“Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada ittifaklar arası fark dikkati çekti.
Ayın ilk seçim anketinde listeye giremeyen Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin atak yaptığı görüldü.
Partilere göre oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 30,2