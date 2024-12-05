Son Ankette Sürpriz Sonuç! Halkın En Sevdiği Siyasi İsim Değişti

Türkiye Raporu tarafından yayınlanan son anketin sonucunda dengeler değişti. En sevilen siyasetçi sıralamasında çoğunlukta ilk sırada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ismin gerisinde kaldı. İşte zirvedeki yeni isim...

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Son Ankette Sürpriz Sonuç! Halkın En Sevdiği Siyasi İsim Değişti

Türkiye Raporu Araştırma Şirketi, “Başarılı siyasetçi” anketinin sonuçlarını yayınladı. 1 ile 10 puan arasında yapılan derecelendirmede hangi isim zirvede çıktı? Hangi isimler kaçıncı sırada yer aldı? İşte dikkat çeken sonuçlar…

Son Ankette Sürpriz Sonuç! Halkın En Sevdiği Siyasi İsim Değişti - Resim : 1

7 İSİM ARASINDA SÜRPRİZ

Türkiye Raporu’nun son anketinde katılımcılara, "Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu soruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anahtar Parti'nin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi isimler yer aldı.

Son Ankette Sürpriz Sonuç! Halkın En Sevdiği Siyasi İsim Değişti - Resim : 2

ZİRVEDEKİ İSİM DEĞİŞTİ

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveden düştü. Zirvedeki isim yüzde 5,8 puanla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Listenin ikinci sırasında yüzde 4,7 oy alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. İmamoğlu da ankete göre, “En başarılı ikinci siyasetçi” olarak puanlandı.

Son Ankette Sürpriz Sonuç! Halkın En Sevdiği Siyasi İsim Değişti - Resim : 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise listede üçüncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın gerisinde kaldı. Listede beşinci sırada ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer aldı.

Ankette ‘Öcalan’ çağrısı ile Ankara kulislerini hareketlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise altıncı sırada yer aldı. Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın gerisine düştü.

Anahtar Parti’nin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise 3.5puan alarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 7.sırayı paylaştı.

Anket sonucuna göre siyasi isimlerin aldıkları oy oranları ise şöyle:

Son Ankette Sürpriz Sonuç! Halkın En Sevdiği Siyasi İsim Değişti - Resim : 4

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Kaynak: Gerçek Gündem

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