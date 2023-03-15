Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
AR-G Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç ortaya çıktı.
2023 seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketleri de harekete geçti. Peş peşe anketlerin açıklandığı ve oy oranlarının takip edildiği hareketli günler başladı.
AR-G Araştırma ve Anket şirketi de son anket sonuçlarını açıkladı. Ankette bin 472 kişiye 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Sonuçlar şöyle:
AKP: Yüzde 31,4
CHP: Yüzde 27,6