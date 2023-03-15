Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

AR-G Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç ortaya çıktı.

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Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 1

2023 seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketleri de harekete geçti. Peş peşe anketlerin açıklandığı ve oy oranlarının takip edildiği hareketli günler başladı.

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Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 2

AR-G Araştırma ve Anket şirketi de son anket sonuçlarını açıkladı. Ankette bin 472 kişiye 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Sonuçlar şöyle:

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Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 3

AKP: Yüzde 31,4

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Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 4

CHP: Yüzde 27,6

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