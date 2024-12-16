Son Ankette Makas Açıldı! Birinci Yine Değişti, İki İsmin de Gerisinde Kaldı

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken, SER Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayımladı.

2200 kişi ile 26 ilde yapılan ankette katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Ankete katılanlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kıyaslanarak sunulduğu sorular soruldu.

EKREM İMAMOĞLU YÜZDE 49, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZDE 38,2

Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olarak gösterildiği ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 47,9, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 38,2 oy aldı.

MANSUR YAVAŞ’IN DA GERİSİNDE KALDI

İkinci soruda ise adaylar bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABB Mansur Yavaş olarak gösterildi. Bu anketin sonucunda ise Mansur Yavaş yüzde 52,2 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 34,4 oy aldı.

Hata payı +-1,5 olarak belirlenen araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın gerisinde kalması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?



Ekrem İmamoğlu : %47,9

Recep Tayyip Erdoğan : %38,2



Mansur Yavaş : %52,2

Recep Tayyip Erdoğan : %34,4#Seçim #GenelSeçim #ErkenSeçim pic.twitter.com/uIUsEdjHFK — SER-AR (@SerArastirma) December 16, 2024

Kaynak: Haber Merkezi