Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), İBB'ye başlatılan terör soruşturması ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 11-14 Ocak tarihleri arasında 2 bin 524 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Ankette İBB'ye açılan terör soruşturması ile ilgili sorulara yanıt arandı.
Anketin sonuçları şöyle:
Ankete katılan seçmen, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını düşünüyor. Düşünce suçları kaldırılsın istiyor.
Ankete göre yargıyı bağımsız bulmayanların oranı %63.0.
Düşünce suçu kaldırılsın isteyenlerim oranı %69.2.
Türkiye'de yaklaşık 3 seçmenin 2'si, kurumlar, siyasi partiler ve medya üzerinde baskı ve müdahale olduğunu düşünüyor.
Baskıdan rahatsız olan iktidar seçmenleri de hesaba katıldığında, muhalefetin potansiyeli %60-65'e ulaşıyor.
5 seçmenden 4'ü İBB'ye yönelik açılan terör soruşturmadan haberdar. Soruşturmayı hiç duymamış olanların oranı ise %22.6.