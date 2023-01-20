Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 11-14 Ocak tarihleri arasında 2 bin 524 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Ankette İBB'ye açılan terör soruşturması ile ilgili sorulara yanıt arandı.

Anketin sonuçları şöyle: