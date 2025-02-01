Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! Halkın En Beğendiği Siyasetçi Kim? Fark 4 Puandan Az

ORC Araştırma son anketinin sonuçlarını yayımladı. Açıklanan sonuçlara göre siyasi partiler ve genel başkanlar arasında en beğenilen isim yüzde 41,7 oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Listede ikinci sırada yüzde 37,9 oy ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üçüncü sırada ise yüzde 26,2 oyalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı.

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Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! Halkın En Beğendiği Siyasetçi Kim? Fark 4 Puandan Az

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından araştırma şirketleri yaptıkları anket çalışmaları ile vatandaşların düşüncelerinin ne oranda değiştiğini ölçmeye devam ederken, ORC Araştırma son anketinin sonuçlarını yayımladı.

Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! Halkın En Beğendiği Siyasetçi Kim? Fark 4 Puandan Az - Resim : 1

HALKIN EN BEĞENDİĞİ SİYASETÇİ KİM?

25-30 Ocak tarihleri arasında 35 ilde 4320 kişinin katılımıyla yapılan ankette katılımcılara “Siyasi partiler ve genel başkanlarla ilgili, her biri için ayrı ayrı kanaatinizi belirtir misiniz? sorusu yöneltildi.

Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! Halkın En Beğendiği Siyasetçi Kim? Fark 4 Puandan Az - Resim : 2

İKİ İSİM ARASINDA 4 PUANLIK FARK

ORC Araştırma’nın paylaştığı anket sonucuna göre, siyasi isimler arasında en beğenilen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu ve yüzde 41,7 oy oranı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından en beğenilen ikinci isim yüzde 37,9 oy ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel olurken, üçüncü sırada ise yüzde 26,2 oy alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! Halkın En Beğendiği Siyasetçi Kim? Fark 4 Puandan Az - Resim : 3

ORC Araştırma’nın anket sonuçlarına göre, siyasi partiler ve genel başkanları aldıkları oy oranları şöyle:

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 41,7
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 37,9
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 26,2
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 19,4
  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 13,7
  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 12,8
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde11,9
  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Yüzde 11,5
  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yüzde 8,5
  • Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Yüzde 7,4
  • Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 6,2
  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 5,8
  • TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 5,1
  • BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 4,5

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Devlet Bahçeli Fatih Erbakan Anket
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