Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, yeni anket sonuçlarını katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, soruya AKP yanıtını verenlerin oranı yüzde 26,1, CHP diyenlerin oranı yüzde 33,8 oldu.

14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin oy oranı yüzde 35,32, CHP'nin oyu 25,41 olmuştu.

14 Mayıs seçimlerinde AKP'ye oy veren yüzde 35,32 oranındaki seçmenin puan dağılımı ise şöyle oldu: