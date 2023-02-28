Son ankette AKP'ye kötü sürpriz: 'Artış durdu, iki ayda kayıp iki puandan fazla'

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy “AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana %2,4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti.