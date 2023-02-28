Son ankette AKP'ye kötü sürpriz: 'Artış durdu, iki ayda kayıp iki puandan fazla'
Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son iki ay içerisinde %2,4 gerileme olduğu görüldü.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy “AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana %2,4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti.
Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın %4,4 önünde. Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda.
Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün %51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle Şubat ayında muhalefet toparladı.” dedi.
Araştırma, 1537 katılımcı ile 26 ilde gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: