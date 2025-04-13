Son Ankette 4 Puanlık Fark! İki Parti Arasında Makas 3 Ayda Daraldı

ASAL Araştırma'nın son anketinin sonuçları açıklandı. ‘Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?’ sorusuna halkın yüzde 39,5’i ‘Hiçbiri’, yüzde 21,4’ü AKP, yüzde 17’si ise CHP yanıtını verdi. Aralık ayındaki ankette ise halkın yüzde 34.5’i ‘Hiçbiri’, yüzde 23’ü AKP, yüzde 17.2’si ise CHP yanıtını vermişti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Son Ankette 4 Puanlık Fark! İki Parti Arasında Makas 3 Ayda Daraldı

ASAL Araştırma, Mart ayında 26 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette katılımcılara ‘Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?’ sorusu soruldu.

26 İLDE TEK BİR SORU

Anketin yapıldığı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Manisa, Hatay, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van, Trabzon, Mardin, Erzurum, Malatya, Zonguldak, Ağrı, Kastamonu, Kırıkkale yer aldı.

Son Ankette 4 Puanlık Fark! İki Parti Arasında Makas 3 Ayda Daraldı - Resim : 1

AKP PARTİLER ARASINDA İLK SIRADA

ASAL Araştırma’nın son anketinde ‘Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?’ sorusuna verilen cevaplarda partiler arasında en fazla oyu alan AKP oldu. Katılımcıların yüzde 21.4’ü Türkiye’nin sorunlarını ‘AKP çözebilir’ dedi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 17’sinin sorunları CHP’nin çözebileceğini düşündüğü, yüzde 3,5’nin ise DEM Parti’nin çözebileceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Son Ankette 4 Puanlık Fark! İki Parti Arasında Makas 3 Ayda Daraldı - Resim : 2

HALKIN YÜZDE 39,5'İ 'HİÇBİRİ' DEDİ

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır grup toplantılarına katılmaması ile gündem olan MHP ise ankette yüzde 2,9 oy aldı.

Anket sonuçları arasında en fazla oy oranı ise yüzde 39,5 oy oranı ile ‘Hiçbiri’ yanıtını aldı. Halkın yüzde 39,5’i ülke sorunlarını hiçbir partinin çözemeyeceğini ifade etti. Ankete katılanlar arasında halkın yüzde 8.4’lük kısmı ise herhangi bir cevap vermedi.

Son Ankette 4 Puanlık Fark! İki Parti Arasında Makas 3 Ayda Daraldı - Resim : 3

ASAL Araştırma’nın son anketindeki parti oy oranları ise şöyle:

▪️ AKP yüzde 21.4

▪️ CHP yüzde 17.0

▪️ DEM Parti yüzde 3.5

▪️ MHP yüzde 2.9

▪️ İYİ Parti yüzde 2.0

▪️ Zafer Partisi yüzde 1.8

▪️ Yeniden Refah Partisi yüzde 1.6

▪️ Diğer yüzde 1.9

▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 8.4

Hiçbiri yüzde 39.5

ARALIK AYINDAKİ ‘HİÇBİRİ’ OYU YÜZDE 34,5

ASAL Araştırma’nın Aralık ayında gerçekleştirilen anketinde ise katılımcıların yüzde 23’ü ‘AKP çözer’, yüzde 17’si ‘CHP çözer’ yanıtını vermişti. Hiçbir partinin sorunları çözemeyeceğini düşünenlerinin oy oranı ise yüzde 34.5 olarak belirlenmişti. Aralık anketinin sonuçlarında partilerin oy oranları ise şöyle açıklanmıştı:

AKP yüzde 23

CHP yüzde 17.2

MHP yüzde 3.1

DEM Parti yüzde 2.6

İYİ Parti yüzde 1.8

Zafer Partisi yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2

Diğer yüzde 3.3

Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 11.8

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