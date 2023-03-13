Son anketler: İYİ Parti'nin oy oranı kaç?
Anketlere göre İYİ Parti’nin oyu yüzde 8’in altına düşmezken yüzde 19’a kadar yükseldiği görülüyor. Yaklaşık son 40 anketin ortalaması ise yüzde 14 civarında.
14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçiminde partiler sandalye sayılarını arttırabilmek için kampanyalarına başladı. Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İYİ Parti'nin nasıl bir oy oranına ulaşacağıysa merak konusu.
Altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeyi vaat ettiği için partilerin çıkaracakları milletvekili sayısı oldukça önemli.
Millet İttifakı'nın sistem değişikliğini referanduma taşıyabilmesi için en az 360 milletvekili kazanmak durumunda.
İttifakın ikinci büyük partisi olan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin alacağı oy sandalye dağılımında büyük öneme sahip. Peki İYİ Parti'nin oyu son aylarda nasıl değişti? Son anketlerde İYİ Parti’nin oyu kaç?