Son anket: Seçmen 'seçim güvenliği' konusunda endişeli!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yapılması planlanan seçimle ilgili, "2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21. yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.