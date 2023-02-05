Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya

Avrasya Araştırma, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP ve CHP kafa kafaya. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki fark ise 10 puanın üzerinde.

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Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya - Resim: 1

Avrasya Araştırma; 28 Ocak - 2 Şubat arasında; 26 ilde 2460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.

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Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya - Resim: 2

Aynı şirketin bir önceki aydaki anketine göre ikinci sırada yer alan ve 30 bandının altında kalan AKP tekrar birinci parti oldu. 

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra durum şöyle şekillendi:

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Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya - Resim: 3

AKP: Yüzde 32,1

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Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya - Resim: 4

CHP: Yüzde 31,5

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