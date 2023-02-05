Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya
Avrasya Araştırma, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP ve CHP kafa kafaya. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki fark ise 10 puanın üzerinde.
Avrasya Araştırma; 28 Ocak - 2 Şubat arasında; 26 ilde 2460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.
Aynı şirketin bir önceki aydaki anketine göre ikinci sırada yer alan ve 30 bandının altında kalan AKP tekrar birinci parti oldu.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra durum şöyle şekillendi:
AKP: Yüzde 32,1
CHP: Yüzde 31,5