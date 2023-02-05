Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya

Avrasya Araştırma; 28 Ocak - 2 Şubat arasında; 26 ilde 2460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.