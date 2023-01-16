Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı

İstanbul, tüm siyasi partiler için ayrı bir öneme sahip olsa da AKP için ifade ettiği anlam biraz daha farklı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaybedersek, Türkiye'yi kaybederiz" diye nitelediği megakent, son yerel seçimde iktidar ve muhalefetin çarpışmasına sahne oldu. İki kere yapılan seçimde büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna CHP'li Ekrem İmamoğlu oturdu.