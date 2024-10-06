Son Anket: Hangi İsim, Ne Kadar Oy Alıyor?

Metropoll Araştırma'nın eylül ayında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları açıklandı.

Vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar aşağıdaki gibi olursa sonuç ne olur?" diye soruldu.