Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor
Sosyo Politik Saha Araştırmaları'nın anketinde Millet İttifakı'nın, 'Cumhur'la arasındaki farkı açtığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına birçok ismin konulduğu ankette, bir tek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öne geçebiliyor.
GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre hem siyasi partiler hem de kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.
Bu nedenle özellikle 2022 yılı başından bu yana yapılan anketlerde Erdoğan'ın karşısına varsayım olarak yukarıda bahsini geçirdiğimiz isimler konuyordu ve mevcut cumhurbaşkanı, birçok ankette dört siyasetçiye karşı da kaybediyordu.