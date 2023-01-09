Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları'nın anketinde Millet İttifakı'nın, 'Cumhur'la arasındaki farkı açtığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına birçok ismin konulduğu ankette, bir tek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öne geçebiliyor.

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Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor - Resim: 1

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre hem siyasi partiler hem de kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. 

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Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor - Resim: 2

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip  Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. 

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Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor - Resim: 3

Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral  Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok. 

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Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor - Resim: 4

Bu nedenle özellikle 2022 yılı başından bu yana yapılan anketlerde Erdoğan'ın karşısına varsayım olarak yukarıda bahsini geçirdiğimiz isimler konuyordu ve mevcut cumhurbaşkanı, birçok ankette dört siyasetçiye karşı da kaybediyordu. 

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