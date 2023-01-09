Son anket: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim ne kadar oy alıyor?
ORC Araştırma, Ocak 2023 anket sonuçlarını paylaştı. Son ankete göre, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'ı geçiyor.
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ORC'nin son araştırması 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 ilde, 3780 kişi ile yüz yüze yapıldı.
Son ankete göre Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in oylarını geçemiyor. Erdoğan'ın oy oranı, Kılıçdaroğlu ile neredeyse başa baş.
ORC Araştırma'nın anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy tercihleri şöyle:
Erdoğan %39,8
Yavaş %49,4
Erdoğan %41,9
İmamoğlu %47,0