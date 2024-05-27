Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak
CHP'nin zaferle ayrıldığı yerel seçimlerin ardından, anket şirketleri genel seçim anketleri yapmayı sürdürüyor. Metropoll'un son anketinin sonuçlarına göre ise CHP birinci parti konumunda yer almaya devam ederken, AKP de ikinciliği sürdürdü.
Metropoll Araştırma'nın mayıs ayı anketinden sonuçlar paylaşıldı.
Metropoll’ün araştırmasına göre, CHP bu ay da birinci parti konumundayken, AKP ikinci sırada yer aldı.
Ankette, MHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin oy oranında artış gözlendi.
CHP ve AKP’nin oylarında gerileme izlenirken, Sinan Ateş cinayeti tartışmalarının gölgesindeki MHP'nin oy oranını yaklaşık 2,5 puan artırdığı görüldü.
Ankette, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorulurken, yurttaşların tercihleri ise şöyle oldu:
CHP yüzde 33,2
Nisanda: 35,9
AKP yüzde 29,1
Nisanda: 31,1
MHP yüzde 10,3
Nisanda: 7,9
DEM Parti yüzde 9,2
Nisanda: 8,4
Yeniden Refah Partisi 6,5
Nisanda 6,1
İYİ Parti ise oy oranını kongre sonrası yüzde 2,4'ten yüzde 3,7'ye yükseltti.