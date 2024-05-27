Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak

CHP'nin zaferle ayrıldığı yerel seçimlerin ardından, anket şirketleri genel seçim anketleri yapmayı sürdürüyor. Metropoll'un son anketinin sonuçlarına göre ise CHP birinci parti konumunda yer almaya devam ederken, AKP de ikinciliği sürdürdü.

DEM Parti CHP MHP AKP Yeniden Refah Partisi İYİ Parti Anket
Son Güncelleme:
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 1

Metropoll Araştırma'nın mayıs ayı anketinden sonuçlar paylaşıldı.

1 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 2

Metropoll’ün araştırmasına göre, CHP bu ay da birinci parti konumundayken, AKP ikinci sırada yer aldı.

2 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 3

Ankette, MHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin oy oranında artış gözlendi.

3 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 4

CHP ve AKP’nin oylarında gerileme izlenirken, Sinan Ateş cinayeti tartışmalarının gölgesindeki MHP'nin oy oranını yaklaşık 2,5 puan artırdığı görüldü.

4 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 5

Ankette, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorulurken, yurttaşların tercihleri ise şöyle oldu:

5 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 6

CHP yüzde 33,2

Nisanda: 35,9

6 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 7

AKP yüzde 29,1

Nisanda: 31,1

7 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 8

MHP yüzde 10,3

Nisanda: 7,9

8 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 9

DEM Parti yüzde 9,2

Nisanda: 8,4

9 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 10

Yeniden Refah Partisi 6,5

Nisanda 6,1

10 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 11

İYİ Parti ise oy oranını kongre sonrası yüzde 2,4'ten yüzde 3,7'ye yükseltti.

11 12
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak - Resim: 12
12 12