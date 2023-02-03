Son anket: Altılı Masa'dan iki genel başkana hiç oy çıkmadı!
Asal Araştırma, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette, masada yer alan iki genel başkana hiç oy çıkmadı.
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Asal Araştırma, 26 ilde 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında 2 bin 520 kişiyle yaptığı 'Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2023' araştırması sonuçlarını paylaştı.
Asal Araştırma, seçmene, 'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?' diye sorarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer aldı.
İKİ GENEL BAŞKAN LİSTEDE YER BULAMADI
Anket sonuçlarına göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal listede kendilerine yer bulamadı.
Anket sonuçlarına göre, olası adayların oy dağılımı şöyle:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,2
- Mansur Yavaş: Yüzde 25,3
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 14,4
- Meral Akşener: Yüzde 6,0
- Ali Babacan: Yüzde 1,4
- Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,6
- Diğerleri: Yüzde 8,1