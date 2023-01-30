Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan
Nokta araştırma şirketi iktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Gaziantep'teki seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda son anket, Nokta Araştırma'dan geldi.
AKP: Yüzde 40,9
İktidar partisi, 2018 genel seçimlerinde Antep'te yüzde 64,1 oy almıştı.
CHP: Yüzde 20,8
CHP, 2018 genel seçimlerinde Antep'te yüzde 15,1 oy almıştı.
MHP: Yüzde 11,2
MHP, 2018 genel seçimlerinde Antep'te yüzde 12,7 oy almıştı.