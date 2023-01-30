Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan

Nokta araştırma şirketi iktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Gaziantep'teki seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı. 

Bu kapsamda son anket, Nokta Araştırma'dan geldi. 

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Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan - Resim: 2

AKP: Yüzde 40,9

İktidar partisi, 2018 genel seçimlerinde Antep'te yüzde 64,1 oy almıştı.

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Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan - Resim: 3

CHP: Yüzde 20,8

CHP, 2018 genel seçimlerinde Antep'te yüzde 15,1 oy almıştı.

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Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan - Resim: 4

MHP: Yüzde 11,2

MHP, 2018 genel seçimlerinde Antep'te yüzde 12,7 oy almıştı.

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