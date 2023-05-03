Sol Parti Hatay Milletvekili adayı Mansuroğlu: 'Buradayız, Hatay'ı terk etmiyoruz'

SOL Parti Hatay milletvekili adayı Serbay Mansuroğlu, “Hatay’da daha enkazlar kaldırılmadan ve en ufak bir artçıda yıkılma riski olan binalar varken çok hızlı bir şekilde Resmî Gazete’de Tarihi Çarşı ve Kurtuluş Caddesi’nde riskli alan kararı açıklandı. Buradayız, Hatay'ı terk etmiyoruz” dedi.

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Sol Parti Hatay Milletvekili adayı Mansuroğlu: 'Buradayız, Hatay'ı terk etmiyoruz'

SOL Parti Hatay milletvekili adayı Serbay Mansuroğlu, 5 Nisan'da Resmi Gazete’de Hatay’daki bazı bölgelerle ilgili kamulaştırma kararı çıkmasına tepki gösterdi.

"Hatay’da daha enkazlar kaldırılmadan ve en ufak bir artçıda yıkılma riski olan binalar varken çok hızlı bir şekilde Resmî Gazete’de Tarihi Çarşı ve Kurtuluş Caddesi’nde riskli alan kararı açıklandı" diyen Mansuroğlu, "Bu karar aynı zamanda eş zamanlı kamulaştırma kararı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı. 

"HATAY'I TERK ETMİYORUZ"

Mansuroğlu açıklamalarının devamında ise "Bu, Antakya halkının fiili sürgünü Antakya’nın tarihine, geçmişine, kültürel mirasını ranta ve rantsal dönüşüme peşkeş çekilmesidir. Bugün 100 Antakyalı ile bu karara karşı itiraz davamızı başlattık. Buradayız, gitmiyoruz. Hatay’ı terk etmiyoruz" diye konuştu.

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