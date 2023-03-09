Sokak röportajında Erdoğan'ı destekleyen eşine tokat attı, sosyal medyada gündem oldu

Bir sokak röportajında muhabirin ‘Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu?’ sorusuna Erdoğan yanıtını veren eşine tokat atan kadın, sosyal medyada gündem oldu.

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Millet İttifakı'nın da cumhurbaşkanı adayını açıklaması ile birlikte Türkiye seçim atmosferine girdi. 

Seçimler sokak röportajlarının da temel konusu olurken; İlave TV'de yayınlanan bir röportaj gündem oldu. 

Sokak röportajı gündem oldu: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İşte çıkan sonuçSokak röportajı gündem oldu: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İşte çıkan sonuçSiyaset

ERDOĞAN'I DESTEKLEYEN EŞE TOKAT

Muhabirin bir çifte sorduğu “Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu?” sorusuna “Erdoğan” yanıtını veren yurttaşa yanında bulunan eşi “Kılıçdaroğlu tabii ki de” diyerek tokat attı.

Etiketler
2023 seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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