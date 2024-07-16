Skandal Olaydan Yeni Görüntüler: Özel Harekat polisleri, Bahçeli'nin Elini Öpmek İçin Sıraya Girmiş!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Polis Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret ettiği sırada, Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz'in kendisinin elini öpmesi ciddi tepkilere neden olmuştu. Olaya ilişkin çıkan yeni görüntülerde, diğer polislerin de Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya dizilmesi dikkat çekti.

Son Güncelleme:
><

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Polis Özel Harekât (PÖH) Başkanlığı’na, yanındaki partililerle bir ziyarette bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’da 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı’na yaptığı ziyarette tepki çeken bir olay yaşanmıştı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, kendisini ziyarete gelen Bahçeli’nin elini öpmüştü. Bu olay ciddi tartışmalara neden olmuştu

Skandal Olaydan Yeni Görüntüler: Özel Harekat polisleri, Bahçeli'nin Elini Öpmek İçin Sıraya Girmiş! - Resim : 1

Muhalefet cephesinden ve vatandaşlardan bu duruma karşı tepkiler yükselir, kurumun bağımsızlığı sorgulanırken, ziyarete ilişkin yeni görüntüler geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde, özel harekattaki diğer polislerin de Bahçeli’nin elini öpmek için sıraya girdiği görüldü.

Tartışmalara neden olan o görüntü ise şöyle:

Skandal Olaydan Yeni Görüntüler: Özel Harekat polisleri, Bahçeli'nin Elini Öpmek İçin Sıraya Girmiş! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Polis MHP Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz
Bu Kadar da Olmaz... Doğa Harikasında Siyanürle Altın Arayışı Doğa Harikasında Siyanürle Altın Arayışı
Dervişoğlu'ndan Dikkat Çeken Açıklamalar: 'İstifaların Yenileri Olabilir, Ben de İsteyebilirim' 'İstifaların Yenileri Olabilir, Ben de İsteyebilirim'
Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor... Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor...
ÇOK OKUNANLAR
Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"
Yargıtay'dan Emsal Karar: Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Sözleşmeniz 5 Yılı Doldurduysa Yandınız!
Erdoğan Kararını Verdi: Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu! Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu!
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Zam Farkı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak? Zam Farkı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?
Milyonların Gözü Bu Haberde! Emekliye Ek Zamda Son Saatler... İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek