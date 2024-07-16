Skandal Olaydan Yeni Görüntüler: Özel Harekat polisleri, Bahçeli'nin Elini Öpmek İçin Sıraya Girmiş!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Polis Özel Harekât (PÖH) Başkanlığı’na, yanındaki partililerle bir ziyarette bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’da 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı’na yaptığı ziyarette tepki çeken bir olay yaşanmıştı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, kendisini ziyarete gelen Bahçeli’nin elini öpmüştü. Bu olay ciddi tartışmalara neden olmuştu

Muhalefet cephesinden ve vatandaşlardan bu duruma karşı tepkiler yükselir, kurumun bağımsızlığı sorgulanırken, ziyarete ilişkin yeni görüntüler geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde, özel harekattaki diğer polislerin de Bahçeli’nin elini öpmek için sıraya girdiği görüldü.

Tartışmalara neden olan o görüntü ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem