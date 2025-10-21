'Sizi Yargılayacağız' Çıkışı Tansiyonu Yükseltti! AK Parti'den Özgür Özel'e Jet Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün grup toplantısında iktidarı eleştirirken "Gelecekte sizi yargılayacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözlere AK Parti kanadından ser bir karşılık geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında Özel’in sözlerini 'tehdit' olarak nitelendirip, "Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden kimse kuşku duymasın" dedi.

'YASSIADA ÇETESİ' VURGUSU

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2025

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslenmişti: "Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamıyorduk? Hani ailelerimizin gözünün içine bakamayacaktık. Hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık. İnsan içindeyiz, dostlarla birlikteyiz, milletimizle birlikteyiz, meydanlardayız, sokaklardayız, canlı yayındayız ya. Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla, ya özür dile çek git. Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur, gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine.