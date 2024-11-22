Kemal Kılıçdaroğlu Hakim Karşısında: Duruşma Salonu Önünde İzdiham Çıktı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis istenen dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak.

ADLİYEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kılıçdaroğlu’nun savunma yapmaya gelmesine saatler kala destek amacıyla Ankara Adliyesi önünde toplanan vatandaşlar, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşma sonrasında açıklama yapacağı bildirildi.

AYŞE ATEŞ'TEN DESTEK

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de destek için adliyeye geldi. Halk TV'ye konuşan Ayşe Ateş, "Sinan öldüğünde bizim yaşadığımız en büyük olay vefasızlık duygusuydu. Kemal bey bizi hiç yalnız bırakmadı. O sebeple ben de bugün buradayım. Onu yalnız bırakmak istemedim" dedi.

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Kemal Kılıçdaroğlu, adliyede yoğun kalabalık tarafından slogan ve çiçeklerle karşılandı.

ÖZEL VE YAVAŞ DA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na destek için adliyeye geldi.

SALON 15 KİŞİLİK

Duruşma için 15 kişilik bir salon verilmesi sonucu koridorda izdiham yaşandı. Siyasiler, avukatlar ve vatandaşlar duruşma için koridorda bekliyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma başladı. Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine, "Duruşmaya başlamadan önce, ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü savunma için değil, işlenen suçların hesabını sormak, tarihe not düşmek için geldim" diyerek başladı.

Kaynak: ANKA