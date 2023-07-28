Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!
Siyasi partilerin sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Partilerin Instagram hesaplarının 30 günlük takipçi istatistiği de açıklandı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siyaset yapma şekilleri de yeni bir hale büründü. Artık sosyal medya, televizyondan daha etkin bir propaganda aracı haline gelirken siyasi partilerin sosyal medyayı ne kadar etkin kullandığı da mercek altına alındı.
Aktif siyasi partilerin 30 günlük Instagram takipçi istatistikleri de belli oldu. Sadece üç partinin takipçisi artarken, AKP ve CHP'de takipçi kaybı büyük oldu.
İşte siyasi partilerin 30 günlük Instagram takipçi karneleri:
ZAFER PARTİSİ
Ümit Özdağ'ın liderliğinde siyasi hayatını sürdüren Zafer Partisi'nin takipçi sayısı son 30 günde 3.630 arttı.
HÜDAPAR
AKP'nin seçim ortaklarından olan HÜDAPAR'ın takipçi sayısı 330 kişi arttı.