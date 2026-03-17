Siyasi Liderlerin Bayram Programı Belli Oldu: Kim Hangi İlde Olacak?

Bayramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil siyasi liderlerin nerede olacağı belli oldu.

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı memleketi Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yse Ankara'da olacak.

DEM LİDERLERİ DİYARBAKIR'DA OLACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

MECLİS'TEKİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.

Kaynak: AA

