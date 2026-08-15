Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'CHP'li Başkan AK Parti’ye Geçecek' İddiası

AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanlarının geçişleri sürüyor. İddiaya göre Ankara’da CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek.

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Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'CHP'li Başkan AK Parti’ye Geçecek' İddiası
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AK Parti’ye farklı partilerden geçişler sürüyor. Son olarak dün birçok milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti’ye geçişlerin süreceği iddia edilirken gazeteci Hacı Yakışıklı tv100 ekranlarında dikkat çeken kulis bilgileri aktardı. Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın aktardığı bilgiler şöyle:

"Bu belediye başkanları CHP’nin ilgisizliğinden ve Mansur Yavaş’tan dolayı bu tarafa geçtiler. Mansur Yavaş ilçelerle koordinasyon kuramıyor. Hizmetlerine katkı sağlamıyor. Benim gördüğüm belediye başkanları bunu söylüyor. Şu anda Ankara’da 10 tane CHP’li belediye kaldı. Bunlardan Mamak Yeni Parti’ye geçti. Böylece CHP’nin belediye sayısı bir daha düştü. AK Parti birinci sıraya yerleşti Ankara’da ilçe açısından.

'İSİM SÖYLEMEM AMA...'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kaldı CHP’de. Fethi Yaşar daha müstakil, daha kucaklayıcıdır. O yerinde kalır. Kalan 8 belediye içerisinden bir belediyenin daha AK Parti’ye geçme ihtimali var. İsim söylemem ama kalan belediyeleri sayayım: Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar.

Ben hiçbir belediyeyi vurgulamıyorum. Bu belediye başkanlarına da buradan sesleneyim: Ben sadece CHP’de kalanları söyledim. Ve diyorum ki: İçinizden biri daha AK Parti’ye geçecek. Fakat beni arayıp da; 'O ben değilim' demenize gerek yok. 'O ben değilim' diyenler rozet takıyor. Ben biliyorum ki Ankara’da bir ilçe belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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