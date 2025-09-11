Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanları arasında parti değişimleri dikkat çekiyor. Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesi sonrası, Antalya’da Elmalı ve Korkuteli belediye başkanlarının da AKP’ye katılacağı iddiaları gündeme geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından partiler arası geçişlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Seçimlerin ardından bazı belediye başkanlarının siyasi tercihlerinde değişiklik yaşanırken, bu sürecin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN GEÇİŞİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz aylarda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AKP’ye katılması, siyaset kulislerinde çok konuşuldu. Bu geçişin ardından başka isimlerin de benzer adımlar atabileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.

ANTALYA'DA 2 BELEDİYE İÇİN GEÇİŞ İDDİASI

Gazeteci Mahir Kılıç, Antalya'da iki CHP'li ilçe belediye başkanının daha AKP’ye geçeceğini iddia etti. Kılıç’ın aktardığına göre, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran’ın önümüzdeki günlerde CHP’den istifa ederek AKP saflarına katılmaları bekleniyor.

