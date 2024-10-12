Sıra Onlara da Geldi... AKP'li Belediye Cami ve Okul Arazilerini Elden Çıkarıyor

AKP’li Aydın Pehlivan’ın başkanı olduğu Menemen Belediyesi, tepki çeken SİT ve tarım arazileri satışının ardından şimdi de cami ve okul arazilerini, borçları karşılığında Hazine'ye devredecek.

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Sıra Onlara da Geldi... AKP'li Belediye Cami ve Okul Arazilerini Elden Çıkarıyor

Belediyelerin borçlarıyla ilgili tartışmalar gündemden düşmezken, AKP’li Aydın Pehlivan’ın başkanı olduğu Menemen Belediyesi, SİT ve tarım arazileri sonrası şimdi de cami ve okul arazilerini elden çıkarma kararı aldı.

Sıra Onlara da Geldi... AKP'li Belediye Cami ve Okul Arazilerini Elden Çıkarıyor - Resim : 1

Cumhuriyet'in haberine göre; geçtiğimiz aylarda belediye bünyesindeki 94 taşınmazı satıp yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde eden Aydın Pehlivan, 15’i cami ve cami avlusu, 12’si okul olmak üzere anaokulu, öğretmen lojmanının bulunduğu arazileri ve tarlaların yer aldığı toplam 53 araziyi de SGK ve vergi borçlarına karşılık Hazine’ye devredecek.

Sıra Onlara da Geldi... AKP'li Belediye Cami ve Okul Arazilerini Elden Çıkarıyor - Resim : 2

Belediye meclisine kasım ayında sunulacak önerge kabul edilirse belediyenin devlete olan borçları bu şekilde sıfırlanacak.

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Kaynak: Cumhuriyet

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