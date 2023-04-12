Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret: İşte masadaki başlık

GERÇEK GÜNDEM -

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ile seçim güvenliğini görüştü. Oğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim öngörülerimiz ülkemizin bu en önemli seçiminde hala karanlık noktaların gri alanların olduğu yönündedir. Bunun ortadan kaldırılması için hem Sayın Muharrem İnce'den hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edip; kabul ettikleri takdirde kendilerini ziyaret edeceğiz. Gündemimiz tek bir başlıktadır. Seçim güvenliği ile ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın görüşme sonrası yaptığı açıklama şöyle oldu:

SEÇMEN LİSTESİNDE OLDUKÇA FAZLA SURİYELİ, IRAKLI, AFGANİSTANLI, PAKİSTANLI SEÇMEN TESPİT ETTİK

Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça Fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var.

DEPREM BÖLGESİNİ TERK EDEN 1 MİLYON 626 BİN SEÇMEN KAYIT YAPTIRMADI

Diğer endişe kaynağımız: Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem seçmen iradesinin sandığa yansıması noktasında büyük bir sıkıntıdır, hem de seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur. Depremde kayıpların açıklanan sayıların daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Deprem brifingi aldığımda Sayın Naci Görür'ün de kayıp sayısının çok daha fazla olduğu yönünde ifadeleri vardı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU SANDIK GÖREVLİLERİNİN İYİ NİYETİNİ NASIL TESPİT EDECEK?

Mühürsüz oy konusunda da son yayınlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz. Deniyor ki; 'Eğer sandık görevlileri iyi niyetle mühür basmayı unutmuşsa o zaman oylar geçerli sayılacak.' Sandık görevlilerinin iyi niyetini nasıl tespit edecek Yüksek Seçim Kurulu. Doğrusunu isterseniz biz merak ediyoruz.

SEÇİMDE HALA KARANLIK NOKTALAR VAR

Biz Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz.

Bizim öngörülerimiz ülkemizin bu en önemli seçiminde hala karanlık noktaların gri alanların olduğu yönündedir. Bunun ortadan kaldırılması için hem Sayın Muharrem İnce'den hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edip; kabul ettikleri takdirde kendilerini ziyaret edeceğiz. Gündemimiz tek bir başlıktadır. Seçim güvenliği ile ilgilidir. Onun dışında herhangi bir konuda ne sayın Kılıçdaroğlu ile ne de diğer sayın adaylarla görüşmemiz olmadı. Ve diğerleriyle de başka konuları görüşmeyeceğiz.

BİZE DÖNÜK MEDYA AMBARGOSU VAR

Bunu burada söylemek istemezdim ama maalesef bize dönük medya ambargosu var. Bu medya ambargosunun artık kaldırılması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde RTÜK önünde bir itiraz mitingi toplantısı yaptık. RTÜK'e çağrıda bulunduk. Anayasal olarak bizim de diğer bütün adaylar kadar bizim de televizyonlarda gösterilme hakkımız var. Ancak Türkiye'de maalesef bu sağlanmıyor. Biz parmak boyasını da defalarca Yüksek Seçim Kurulu'na önerdik ama kabul edilmedi. Başka bir çaremiz kalmadı.

Bütün medyanın seçilmiş kişileri önünde 4 cumhurbaşkanı adayı olarak çıkalım, konuşalım. Madem bizi göstermiyorsunuz; o zaman hepimizi birden davet edin, memleketin meselelerini biz konuşalım. Vatandaşın kalbi, aklı, gönlü terazisidir. Doğrusunu onlar değerlendirecektir diye düşünüyorum. Gelin Türkiye'nin demokrasisini eşit şartlarda beraber yükseltelim. Sayın cumhurbaşkanı ile eşit şartlarda yarışmıyoruz.

Seçimler ikinci tura kaldığı takdirde kazanmayı düşünüyor.

AKP'NİN SAADET PARTİSİ VE HDP'NİN SANDIK KURULU TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMEMESİ TALEBİ

Muhtemelen o yönde bir karar alınacak. ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin de Sandık Kurulu temsiliyeti yok. Buradan YSK'yı uyarıyorum. Daha önceki seçimlerde bu yaşandı. Seçim hakimi ilk bulduğu vatandaşa 'seni sandık görevlisi ilan ediyorum' diyebiliyor. Buradan uyarıyorum. AKP'den ya da herhangi yandaş birisini yedekte bekletip onu da 5. sandık görevlisi olarak orada kullanmasınlar. Temsil edilmeyen ittifaklara boş olan yerleri versinler diye çağrıda bulunuyorum.

SEÇMEN SAYISINDAKİ AŞIRI ARTIŞIN ARAŞTIRILMASI İÇİN ZAFER PARTİSİ'NİN YSK'YA VERDİĞİ DİLEKÇE

Şu ana kadar yabancı seçmenle ilgili de müracaat ettik. Hiçbir müracaatımıza olumlu veya olumsuz geri dönüş alamıyoruz. YSK'dan bu konuda bize anlık geri dönüşler verilmesini bekliyoruz.

Oğan, dün yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin e-Devlet'ten isim değişikliği yaptığını savunmuş, seçim güvenliğinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu söyleyerek "Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" ifadeleriyle cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem