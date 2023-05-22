Sinan Oğan desteğini açıklamıştı: Erdoğan'dan ilk açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinde kendisine destek vereceğini açıklayan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ilişkin açıklama yaptı.

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Sinan Oğan desteğini açıklamıştı: Erdoğan'dan ilk açıklama

14 Mayıs seçimlerinde aldığı yüzde 5'lik oyla ikinci tur seçimlerinin kilit ismi haline gelen ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci tur seçimlerinde destek vereceğini açıkladı. 

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ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA 

Oğan'ın destek açıklaması sonrası Erdoğan ilk kez konuştu. 

TRT canlı yayının açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum. Sığınmacılar konusunda, briket evlerden başlamak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndüler. Hedefte 1 milyon mültecinin evlerine döneceği bir plan var. Güven ortamı içerisinde ülkelerine dönüşünü sağlama gayreti içinde olacağız. İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantılar vardı. Bunlar Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir" dedi. 

"ARAMIZDA PAZARLIK OLMADI"

"Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı. Afet bakanlığı kurulması gibi tespiti var. AFAD var da bakanlık boyutunda değil. Bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. Bakanlık olarak yarın bir gün gündeme gelinebilir. Dernekten başladı AFAD'a dönüştü şimdi bakanlık da olabilir" diye konuştu. 

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Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023
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