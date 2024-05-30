Sinan Ateş'in yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama: 'Potansiyel bir MHP Genel Başkan adayıydı, önüne geçildi'

TELE 1 canlı yayınına telefon ile bağlanan Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, Ateş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Ülkü Ocakları'nın yıprandığı bir süreçte 7 yıl boyunca görev alan Olcay Kılavuz'un ardından Sinan Başkan'ın atanmasına rağmen, onun tanıtılmadığı ve potansiyel bir başkan adayı olarak önüne geçildiğini' belirten Zengin, arkadaşı Ateş'in hem sosyal hayatında hem de Ülkü Ocakları'ndaki performansıyla herkesin hayran olduğu bir fikir adamı olduğunu vurguladı.

'GENEL BAŞKAN OLURDU'

Program sunucusu Zeynel Lüle'nin 'Sinan Ateş, bu özellikleriyle potansiyel bir başkan adayı mıydı? Önüne mi geçildi?' sorusuna ise Zengin şu yanıtı verdi:

'O dönem meşhur ikiliden küçük olanına soruyordum. Bu adama neden husumet besliyorsunuz. Bilmediğiniz şeyler var diyorlardı.

Eğer ki biri size diyorsa bilmediğiniz şeyler var o bilmediğiniz şeyin failidir.

Sinan ateş MHP üyesi değildi. Devlet Bahçeli bu harekete genel başkan olduğunda sıradan bir akademisyendi, Çok özellikleri de olmayan biriydi. Sinan Başkan neden genel başkan olmasın ki, olurdu kralını da yapardı. Yaptığı Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ortada, herkesin hayranlığını kazanmış bir isim.'