Siirt'te 15 günlük eylem yasağı

Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Siirt'te 15 günlük eylem yasağı

Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, 13 Temmuz gecesinden itibaren başlayacak olan yasağa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak'taki operasyonları gerekçe gösterildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, emniyet ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler gibi yapılabilecek her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 13 Temmuz saat 00.01'den itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

Son Güncelleme:
Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor... Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor...
Dibine ekleyin... Çiçekleri canlandıracak.. Küsen çiçeği yeniden coşturacak Dibine ekleyin... Çiçekleri canlandıracak.. Küsen çiçeği yeniden coşturacak
Levent Gültekin'in tartışma yaratan iddialarına CHP'den yanıt! Levent Gültekin'in tartışma yaratan iddialarına CHP'den yanıt!
CHP'li Uyar'dan emekli maaşı çıkışı: 'Zam oranı insan onuruna yaraşır bir hayattan oldukça uzaktır' CHP'li Uyar'dan emekli maaşı çıkışı: 'Zam oranı insan onuruna yaraşır bir hayattan oldukça uzaktır'
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan imzaladı: Pasaport harçlarına yüzde 50 zam Erdoğan imzaladı: Pasaport harçlarına yüzde 50 zam
Tok tutuyor asla aç bırakmıyor. Birçok kişinin tükettiği salata! 1 kaşık bile yetiyor Tok tutuyor asla aç bırakmıyor. Birçok kişinin tükettiği salata! 1 kaşık bile yetiyor
Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor
Kızartma kokusunu geçiren püf noktalar! Evde asla koku kalmıyor... İşte aşçıların sırrı Kızartma kokusunu geçiren püf noktalar! Evde asla koku kalmıyor... İşte aşçıların sırrı
Hazırlıklar başlasın. Küflenmeyen salçaların püf noktası! Hazırlanışı öyle kolay ki.. Hazırlıklar başlasın. Küflenmeyen salçaların püf noktası! Hazırlanışı öyle kolay ki..