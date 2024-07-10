SHP’nin Kurucusundan Kılıçdaroğlu İtirafı

Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin(SHP), 28 Haziran 2024'te tekrar kurulduğu açıklanmıştı. Yargıtay’dan alınan verilere göre, SHP’nin kuruluşunda, Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler ve Zülfü Hamit Altın yer almıştı.

SHP’nin siyaset sahnesine yeninden çıkması birçok soruyu beraberinde getirmişti. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partinin kurulmasında rol oynadığı öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yapılacak tüzük kurultayında planı tutmazsa CHP'den ayrılıp SHP'nin başına geçeceği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu tarafı ise bu iddiaları yalanlamıştı.