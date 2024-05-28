Seyhan’da ihaleler canlı yayınlanacak

Adana'da Seyhan Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleleri canlı yayınlama kararı aldı.

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Seyhan’da ihaleler canlı yayınlanacak

CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Belediyemizi, açık ve şeffaf bir şekilde yönetmeye kararlıyız” dedi.

Başkan Tekin, bundan böyle ihalelerin 'seyhan.bel.tr' sitesi, Youtube kanalı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. Seyhanlılara verdikleri öncelikli vaatler arasında, şeffaf belediyeciliğin bulunduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hedef aldı! CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Tekin’e montajlı iftira!Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hedef aldı! CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Tekin’e montajlı iftira!Güncel

“Seyhan’ımızı, çok aktif, katılımcı, eşitlikçi ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanıldığı bir anlayış içerisinde daha yaşanabilir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizi, açık ve şeffaf bir şekilde yönetmeye kararlıyız. Artık, ihalelerimiz canlı yayınlanacak. Vatandaşlarımız da, ihalelerimizi buradan takip edebilecek.”

KURBAN KESİM İHALESİ CANLI YAYINLANDI

Belediye ile vatandaşlar arasında iletişim bağını kuvvetlendirmeyi hedefleyen Seyhan Belediyesi’nde ilk olarak, kurban kesim ihalesi canlı olarak yayınlandı.

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