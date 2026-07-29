Selçuk Özdağ Açıkladı: Gelecek Partisi Vekillerinin Yol Haritası Belli Oldu

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından TBMM’deki 4 milletvekilinin yol haritası belli oldu. Vekiller, Yeni Yol Grubu’nda bağımsız olarak görev yapacak.

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Selçuk Özdağ Açıkladı: Gelecek Partisi Vekillerinin Yol Haritası Belli Oldu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından gözler TBMM’deki dört milletvekiline çevrildi. tv100'e konuşan Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Özdağ, 4 vekilin Yeni Yol Grubu’nda kalacağını ancak herhangi bir partiye geçmeyerek bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol, TBMM’de grup faaliyetlerini sürdürüyor.

Gelecek Partisi’nin Yeni Yol Grubu’nda yer alan 4 milletvekili şöyle:

Sema Silkin Ün – Denizli

Selçuk Özdağ – Muğla

Kani Torun – Bursa

Mustafa Bilici – İzmir

Ahmet Davutoğlu Siyasetten Çekildi: Gelecek Partisi FeshedildiAhmet Davutoğlu Siyasetten Çekildi: Gelecek Partisi FeshedildiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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