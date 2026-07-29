Selçuk Özdağ Açıkladı: Gelecek Partisi Vekillerinin Yol Haritası Belli Oldu
Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından TBMM’deki 4 milletvekilinin yol haritası belli oldu. Vekiller, Yeni Yol Grubu’nda bağımsız olarak görev yapacak.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından gözler TBMM’deki dört milletvekiline çevrildi. tv100'e konuşan Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Özdağ, 4 vekilin Yeni Yol Grubu’nda kalacağını ancak herhangi bir partiye geçmeyerek bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.
Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol, TBMM’de grup faaliyetlerini sürdürüyor.
Gelecek Partisi’nin Yeni Yol Grubu’nda yer alan 4 milletvekili şöyle:
Sema Silkin Ün – Denizli
Selçuk Özdağ – Muğla
Kani Torun – Bursa
Mustafa Bilici – İzmir
Kaynak: Haber Merkezi
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