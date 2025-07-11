Selahattin Demirtaş'tan Silah Bırakmaya İlişkin İlk Açıklama: 'Kaybeden Olmadı, Olmayacak'
Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silah bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in "Barışın kaybedeni olmaz" sözünü hatırlattı. Demirtaş, Önder'in fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün terör örgütü PKK'dan ilk grubun silah bırakmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Selahattin Demirtaş adına, X hesabı üzerinden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafıyla bir paylaşım yapıldı.
'KAYBEDEN OLMADI, OLMAYACAK'
Söz konusu paylaşımda "Barışın kaybedeni olmaz' demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." ifadelerine yer verildi.
"Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 11, 2025
Kaybeden olmadı, olmayacak.
Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle... pic.twitter.com/oQFTDjkWne
Kaynak: ANKA