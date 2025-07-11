Selahattin Demirtaş'tan Silah Bırakmaya İlişkin İlk Açıklama: 'Kaybeden Olmadı, Olmayacak'

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün terör örgütü PKK'dan ilk grubun silah bırakmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş adına, X hesabı üzerinden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafıyla bir paylaşım yapıldı.

'KAYBEDEN OLMADI, OLMAYACAK'

Söz konusu paylaşımda "Barışın kaybedeni olmaz' demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." ifadelerine yer verildi.

"Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık.



Kaybeden olmadı, olmayacak.



Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle... pic.twitter.com/oQFTDjkWne — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 11, 2025

Kaynak: ANKA