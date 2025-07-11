Selahattin Demirtaş'tan Silah Bırakmaya İlişkin İlk Açıklama: 'Kaybeden Olmadı, Olmayacak'

Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın 41 yıl sonra silah bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in "Barışın kaybedeni olmaz" sözünü hatırlattı. Demirtaş, Önder'in fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." dedi.

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş'tan Silah Bırakmaya İlişkin İlk Açıklama: 'Kaybeden Olmadı, Olmayacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün terör örgütü PKK'dan ilk grubun silah bırakmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş adına, X hesabı üzerinden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafıyla bir paylaşım yapıldı.

'KAYBEDEN OLMADI, OLMAYACAK'

Söz konusu paylaşımda "Barışın kaybedeni olmaz' demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." ifadelerine yer verildi.

Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete GeçtiKritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete GeçtiGündem
DEM Parti'den İlk Açıklama, 'Silahlara Veda, Özgür Yaşama Davet'DEM Parti'den İlk Açıklama, 'Silahlara Veda, Özgür Yaşama Davet'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Selahattin Demirtaş PKK
Son Güncelleme:
Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda
Görevden Uzaklaştırılmıştı! Muhittin Böcek'in Yerine Seçilen İsim Belli Oldu Muhittin Böcek'in Yerine Seçilen İsim Belli Oldu
Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir
DEM Parti'den İlk Açıklama, 'Silahlara Veda, Özgür Yaşama Davet' DEM'den İlk Açıklama, 'Silahlara Veda, Özgür Yaşama Davet...'
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak