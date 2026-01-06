Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Hapis Cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Hapis Cezası
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları, önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlamadıklarını, mütalaaya karşı savunma vermek için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada mütalaaya karşı beyan için süre verildiğinden dolayı ‘ek süre’ talebini reddetti. Sanık avukatları süre talebinin reddi üzerine, adil savunma ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakim' talebinde bulundu. Talep, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme başkanı ayrıca Demirtaş’ın duruşmaya katılma talebinin ‘güvenlik’ sebebiyle reddedildiğini dile getirdi.

KARAR VERİLDİ

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’a zincirleme şekilde Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

