Selahattin Demirtaş, seçimi kazanmanın sırrını anlattı: 'Bunu kötüler de çok iyi bilir'

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sık sık hedef alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek için kaleme aldığı yazıda 'iyi bir seçim kampanyasının' sırrını verdi.

"Sandıklar açılıp da geçerli oylar sayılmaya başlandığında o oyun zarfa hangi gerekçeyle konulduğu üzerinde yazmaz, sadece mührün doğru yere basılıp basılmadığına bakılır. O geçerli oy ister tehditle, şantajla, ister para karşılığında, ister seçmenin iradesi yanıltılarak ya da aldatılarak hileyle sandığa girmiş olsun hiç fark etmez. Seçim hukuku buna bakmaz, en fazla oyu alan kazanır" diyen siyasetçi, şöyle devam etti:

"İşte tam da bu nedenle yeryüzünde yapılmış seçimlerin çoğunu kötüler kazanır. Çünkü kötüler oy toplarken kendilerini ilkeyle, ahlakla, yasayla bağlı görmezler. Onlar için her şey serbesttir. Bu nedenle halk onlardan bıkana veya iyiler akıllıca bir seçim kampanyası yürütmeyi başarana kadar seçim kazanmaya devam ederler.

'BUNU KÖTÜLER DE ÇOK İYİ BİLİR'

Evet, tüm diğer etkenlerin yanında seçim, kampanyayla kazanılır. Kötülüğe karşı zekayla, baskıya karşı mizahla, salaklığa karşı bilimle yürütülen ve elbette sokağı, meydanı hiç boş bırakmayan iyi bir kampanya seçim kazandırır. Bunu kötüler de çok iyi bilir. Bu nedenle seçim kampanyası sürecinde motivasyonunuzu dağıtacak akıl almaz işler yaparak sizi, zekanızı, mizahı ve bilimi devre dışı bırakmaya zorlarlar. Öfkelenmenizi, duygusal davranmanızı, kontrolü yitirmenizi beklerler, bunu başardıkları an da seçimi kazanırlar.

Yakın tarihimizden iki örnek 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleridir. İki seçim arasındaki sonucu belirleyen şey, yukarıda anlattıklarımdır.

'HÜZÜNLÜ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜRSENİZ SONUÇ ÖNCEDEN BELLİDİR'

Seçmeni motive, mobilize edemezseniz heyecan, coşku, umut yaratamazsanız taziyeye gider gibi kederli, hüzünlü bir kampanya yürütürseniz sonuç önceden bellidir: Kaybedersiniz!

Edirne Cezaevindeki bir hücreden, özellikle genç ve kadın arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimin kazanılmasını siz sağlayacaksınız. Heyecan, neşe, zeka, mizah, akıl, sezgi ve sabır… İşin sırrı buradadır. Çektiğiniz acılar ve bizlere yaşatılanların yol açtığı travmalar bu özelliklerinizi seçim kampanyasında öne çıkarmanıza engel olursa kaybederiz!

Kampanya sürecinde bazı iyi niyetli dostlarınız ve tabii ki daha çok da kötü niyetli rakibiniz size sürekli acılarınızı hatırlatacak, yaralarınızı kaşıyacak ve sizde yeni yaralar açacaktır. Eğer bu acıların ve yaraların vereceği duygusallığa yenilir de öfkelenirseniz kontrolü kaybedersiniz ve adam kazanır! Sonrasında size daha büyük acılar yaşatmaya devam eder."

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