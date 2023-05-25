Seçimlere 3 gün kala yayınladı: İşte anket sonuçları
TÜSİAR Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
14 Mayıs'ta gerçekleşen 13. cumhurbaşkanı seçimleri adayların yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için çalışmalar da sürüyor.
Seçimlere 3 gün kala TÜSİAR Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,36