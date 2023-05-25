Seçimlere 3 gün kala yayınladı: İşte anket sonuçları

TÜSİAR Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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Seçimlere 3 gün kala yayınladı: İşte anket sonuçları - Resim: 1

14 Mayıs'ta gerçekleşen 13. cumhurbaşkanı seçimleri adayların yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

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Seçimlere 3 gün kala yayınladı: İşte anket sonuçları - Resim: 2

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için çalışmalar da sürüyor. 

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Seçimlere 3 gün kala yayınladı: İşte anket sonuçları - Resim: 3

Seçimlere 3 gün kala TÜSİAR Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...

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Seçimlere 3 gün kala yayınladı: İşte anket sonuçları - Resim: 4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,36

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