Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu
ORC'nin seçimin 1. yılında yayımladığı anketinde, en başarılı 15 milletvekili açıklandı.
En başarılı 15 Milletvekili belli oldu.
14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nin üstünden tam 1 yıl geçti.
ORC Araştırma'nın 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle yaptığı araştırmada, kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekilini belirledi.
İşe sonuçlar.
Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili (CHP)
Osman Gökçek - Ankara Milletvekili (AKP)
Mustafa Sarıgül - Erzincan Milletvekili (CHP)
Hüseyin Yayman - Hatay Milletvekili (AKP)
Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili (CHP)
Cemal Enginyurt - İstanbul Milletvekili (Demokrat Parti)
Sermet Atay - Antep Milletvekili (MHP)
Kürşad Zorlu - Ankara Milletvekili (İYİ Parti)
Mustafa Varank - Bursa Milletvekili (AKP)
Rıdvan Uz - Çanakkale Milletvekili (İYİ Parti)
Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili (CHP)
Özlem Zengin - İstanbul Milletvekili (AKP)
Yücel Bulut - Tokat Milletvekili (MHP)
Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili (CHP)
Sırrı Sakık - Ağrı Milletvekili (DEM Parti)