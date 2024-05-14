Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu

En başarılı 15 Milletvekili belli oldu.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nin üstünden tam 1 yıl geçti.

ORC Araştırma'nın 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle yaptığı araştırmada, kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekilini belirledi.

İşe sonuçlar.