Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu

ORC'nin seçimin 1. yılında yayımladığı anketinde, en başarılı 15 milletvekili açıklandı.

CHP AKP DEM Parti Milletvekili
Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 1

En başarılı 15 Milletvekili belli oldu.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nin üstünden tam 1 yıl geçti.

ORC Araştırma'nın 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle yaptığı araştırmada, kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekilini belirledi.

İşe sonuçlar.

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 2

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili (CHP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 3

Osman Gökçek - Ankara Milletvekili (AKP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 4

Mustafa Sarıgül - Erzincan Milletvekili (CHP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 5

Hüseyin Yayman - Hatay Milletvekili (AKP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 6

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili (CHP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 7

Cemal Enginyurt - İstanbul Milletvekili (Demokrat Parti)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 8

Sermet Atay - Antep Milletvekili (MHP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 9

Kürşad Zorlu - Ankara Milletvekili (İYİ Parti)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 10

Mustafa Varank - Bursa Milletvekili (AKP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 11

Rıdvan Uz - Çanakkale Milletvekili (İYİ Parti)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 12

Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili (CHP)

12 16
Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 13

Özlem Zengin - İstanbul Milletvekili (AKP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 14

Yücel Bulut - Tokat Milletvekili (MHP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 15

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili (CHP)

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Seçimin üstünden 1 yıl geçti: En başarılı 15 milletvekili belli oldu - Resim: 16

Sırrı Sakık - Ağrı Milletvekili (DEM Parti)

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